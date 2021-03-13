Сан-Антонио, США, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась в пользу хозяев со счетом 104:77.

При этом наиболее результативным игроком встреч стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, который остановился в шаге от дабл-дабла с 26 очками и девятью подборами.

У «Филадельфии» самым результативным стал легкий форвард Руди Гэй, в активе которого 19 очков во встрече.

Отметим, «Сан-Антонио» этой победой прервал серию из двух поражений подряд и 15 марта сыграет с командой «Филадельфия Сикерс». «Орландо» потерпел седьмое подряд поражение и 15 марта встретится с клубом «Майами Хит».