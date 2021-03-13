Пекин, 13 марта 2021, 10:10 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-4С» успешно вывела на околоземную орбиту четвёртую группу китайских спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31» 13 марта. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Запуск проводился с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Этот пуск стал 363-м для ракет семейства «Чанчжэн».
Официальным предназначением этих спутников является изучение электромагнитной среды и испытание соответствующих технологий. Ранее на околоземной орбите были развёрнуты ещё три пакета спутников этого семейства.
Авторы портала SpaceNews предполагают, что спутники «Яогань» также могут выполнять разведывательные функции и являются аналогом американских военных спутников NOSS. Эти спутники используются военно-морскими силами США для обнаружения и отслеживания судов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта состоялся первый запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-7А» в модификации Y2.
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