Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 101:127.

При этом наиболее результативным игроком встреч стал разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук, который немного не добрал до дабл-дабла с 28 очками и восемью результативными передачами.

У «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в активе которого 23 очка, набранные во встрече.

Отметим, «Филадельфия» одержала четвертую подряд победу и 15 марта сыграет с командой «Сан-Антонио Спёрс». «Вашингтон» потерпел второе подряд поражение и 14 марта встретится с клубом «Милуоки Бакс».