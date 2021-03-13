Вашингтон, 13 марта 2021, 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 101:127.
При этом наиболее результативным игроком встреч стал разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук, который немного не добрал до дабл-дабла с 28 очками и восемью результативными передачами.
У «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в активе которого 23 очка, набранные во встрече.
Отметим, «Филадельфия» одержала четвертую подряд победу и 15 марта сыграет с командой «Сан-Антонио Спёрс». «Вашингтон» потерпел второе подряд поражение и 14 марта встретится с клубом «Милуоки Бакс».