Донецк, , 10:16 — REGNUM Вооруженные силы Украины восемь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинские силовики атаковали населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Луганское, Старомихайловка, Еленовка, Новоласпа, Ленинское и Коминтерново.

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По ДНР велись обстрелы из минометов калибра 120 мм, БМП/БТР, гранатометов АГС, СПГ/РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории Республики боевики ВСУ выпустили 33 единицы боевых припасов.

На данный момент жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ два раза нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.