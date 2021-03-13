Москва, , 09:58 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации назвало критерии для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по РФ за 2020 год составил 106%. Именно в связи с этим Минтруд предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06.

Отмечается, что от этого индекса, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров. По состоянию на 1 января 2021 года в России насчитывалось 38 тысяч пенсионеров-летчиков. Средний размер доплаты к пенсии для них составляет 7468 рублей.

Что касается пенсионеров-шахтеров, то их в России насчитывается 52,8 тыс. человек. У них средний размер доплаты к пенсии составил 3486 рубля.

Стоит отметить, что финансирование расходов на дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров осуществляются за счет тех средств, которые поступают в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.