Бишкек, , 09:44 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 13 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 86 818 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 83 809 инфицированных (43 за сутки). 1480 человек скончались с начала пандемии.

На текущий момент 590 инфицированных получают лучение: 318 — в условиях стационаров медицинских учреждений, 272 — амбулаторно.

В Киргизии с начала пандемии выявили 4207 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, 4195 из них выздоровели.