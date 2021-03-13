Москва, , 09:35 — REGNUM Прокат боевика «Форсаж 9» режиссёра Джастина Лина в российских кинотеатрах начнётся с 20 мая. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее студия Universal объявила о переносе премьеры «Форсажа 9» в США на 25 июня 2021 года. Сейчас стало известно, что это решение не затронет российский прокат — премьера фильма в России запланирована на 20 мая.

Первоначально фильм должен был выйти в прокат в мае 2020 года. Дата премьеры несколько раз переносилась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и соответствующих ограничений на деятельность кинотеатров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года стало известно, что Джастин Лин снимет два следующих фильма «Форсаж», которые станут завершением серии.

Читайте ранее в этом сюжете: Universal вновь отложила премьеру боевика «Форсаж 9»