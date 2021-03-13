Тюмень, , 09:35 — REGNUM В Тюмени 12 марта 2021 года после продолжительной болезни ушла из жизни ректор Тюменского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук Ирина Медведева. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба вуза.

Пресс-служба ТюмГУ

Ирина Медведева руководила Тюменским государственным медицинским университетом на протяжении семи лет. Она родилась 10 августа 1958 года в селе Дубровном Вагайского района Тюменской области. В 1981 году с отличием окончила вуз, с которым связала всю жизнь.

Ирина Медведева была единственным академиком РАН в сфере медицины в Тюменской области. Она специализировалась на причинах возникновения, диагностике, профилактике и лечению метаболического синдрома, ожирения, артериальной гипертонии, желчно-каменной болезни.