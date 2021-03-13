Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду аарены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Шайбами в составе «Сан-Хосе» отметились чешский нападающий Томаш Гертл (8-я минута, в большинстве), Эвандер Кейн (21-я), шведский защитник Эрик Карлссон (46-я, в большинстве), швейцарский нападающий Тимо Майер (49-я), Кевин Лабанк (50-я) и шведский форвард Фредрик Хендемарк (56-я).

Отметим, этой вторая подряд победа «Сан-Хосе» в следующем матче клуб 14 марта снова сыграет с «Анахаймом», потерпевшим второе подряд поражение.