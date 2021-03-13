Тюмень, , 09:30 — REGNUM Из-за отказа одного из двигателей в Тюмени совершил экстренную посадку пассажирский самолет авикомпании S7, совершавший рейс из Новосибирска в Москву. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сообщается, что на борту самолета А-321 находились 197 пассажиров, из них семеро — дети. Второй двигатель самолета в процессе полета отказал, и экипаж совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино».

Посадка прошла успешно, без происшествий.

Всех пассажиров временно разместили в санитарной зоне аэропорта. Пострадавших нет.