Денвер, США, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл с «сухим» счетом команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голы в составе победителей на свой счет записали финский форвард «Колорадо» Микко Рантанен (30-я минута) и Натан Маккиннон (59-я, в пустые ворота).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, этой вторая подряд победа «Колорадо» в следующем матче клуб 14 марта снова сыграет с «Лос-Анджелесом», выигравшем прошлую встречу.