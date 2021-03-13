Ташкент, , 09:27 — REGNUM В Узбекистане в минувшие сутки подтвердили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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70 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Ташкенте по результатам проведенного эпидемиологического расследования. Девять случаев подтвердили в Ташкентской области, четыре — в Республике Каракалпакстан, три — в Андижанской области, два — в Хорезмской и один — Самаркандской области.

Сначала пандемии в стране зарегистрировали 80 481 случай заражения. 79 145 инфицированных выздоровели (68 человек за сутки).