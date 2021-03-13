Ярославль, 13 марта 2021, 09:21 — REGNUM Новый корпус Ярославской областной онкологической больницы построят в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 12 марта губернатор посетил строительную площадку.
На строительство больницы из федерального и регионального бюджетов выделено 3,6 млрд рублей. Работы идут в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Сейчас закончены работы по обустройству кровли, вставлены окна. Завершается облицовка фасада. Смонтирована система отопления, и запущено тепло в здание. Внутри идет монтаж лифтового оборудования, дверей, в помещениях начата чистовая отделка.
Площадь девятиэтажного хирургического корпуса онкобольницы составляет более 20 тысяч квадратных метров. По словам главврача Ярославской областной клинической онкологической больницы Павла Нестерова, введение в строй нового корпуса позволит разгрузить существующее здание и усилить службу радиотерапии и службу лекарственной химиотерапии.
На базе корпуса будут размещены приемное отделение, отделение лучевой диагностики, стационар на 240 коек, отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, операционный блок на 12 операционных, отделение анестезиологии и реанимации, а также экспресс-лаборатория.
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