Ярославль, 13 марта, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Новый корпус Ярославской областной онкологической больницы построят в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 12 марта губернатор посетил строительную площадку.

Yarnews.net Новый корпус онкобольницы в Ярославле

«Укладываемся в сроки, до конца года здание будет готово. После завершения строительных работ и ремонта будем оснащать корпус оборудованием. Закупки уже ведутся. Запуск нового корпуса сделает специализированную помощь доступнее для жителей области. Больница получит 266 новых коек, это позволит разгрузить существующее здание, службу радиотерапии и лекарственной химиотерапии. Появятся новые операционные — сократятся сроки ожидания начала лечения. Объект остается на моем контроле. Все работы должны быть сделаны качественно, от этого зависят здоровье и жизни людей», — рассказал Дмитрий Миронов.

На строительство больницы из федерального и регионального бюджетов выделено 3,6 млрд рублей. Работы идут в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Сейчас закончены работы по обустройству кровли, вставлены окна. Завершается облицовка фасада. Смонтирована система отопления, и запущено тепло в здание. Внутри идет монтаж лифтового оборудования, дверей, в помещениях начата чистовая отделка.

«Данный объект мы сдадим в срок, в четвертом квартале этого года. В здании трудятся более 160 человек. На сегодня выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, теплоснабжения, наружных медицинских газов, смонтирована и расключена станция подачи кислорода. С потеплением перейдем к благоустройству. После завершения общестроительных работ и ремонта начнется оснащение корпуса оборудованием, закупки которого уже ведутся. В частности, здесь будут использованы технологии телемедицины», — сообщил председатель совета директоров АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов.

Площадь девятиэтажного хирургического корпуса онкобольницы составляет более 20 тысяч квадратных метров. По словам главврача Ярославской областной клинической онкологической больницы Павла Нестерова, введение в строй нового корпуса позволит разгрузить существующее здание и усилить службу радиотерапии и службу лекарственной химиотерапии.

На базе корпуса будут размещены приемное отделение, отделение лучевой диагностики, стационар на 240 коек, отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, операционный блок на 12 операционных, отделение анестезиологии и реанимации, а также экспресс-лаборатория.