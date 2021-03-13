Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Министр иностранных дел Украины на неформальном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций призвал Российскую Федерацию занять «неполитизированную позицию» и «открыть доступ» в Крым.

Напомним, что Украина лишилась Крыма после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года. С тех пор украинские власти не оставляют попыток навредить Крыму и его жителям любыми способами. Так, украинские власти перекрыли подачу пресной днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, что создало огромные проблемы для жителей полуострова. Также прекращалась подача электроэнергии в Крым с территории Украины. Были организована продовольственная блокада полуострова. Также представители украинской власти опускаются до откровенной лжи о ситуации на полуострове и распространяют ее на любых доступных им международных площадках.

Так и теперь Кулеба на неформальном заседании Совбеза ООН утверждает, что Россия Крым якобы оккупировала и лицемерно требует от Москвы предоставить «полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом». Кроме того, он обвиняет Москву в «варварском обращении и разграблении» объектов ЮНЕСКО в Крыму.

Напомним, что российские власти предоставили полный доступ на территорию Крыма для любых иностранных делегаций любого ранга и ряд таких делегаций уже посетили Крым, где воочию убедились в том, что ни о каких нарушениях прав человека на полуострове речь вообще не идет.