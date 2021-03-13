Красноярск, , 09:27 — REGNUM В Красноярском крае ранней весной начинается пробуждение активности очагов клещевого энцефалита — первые клещи появляются в конце марта — начале апреля и регистрируются до конца сентября. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году первые клещи в Красноярском крае были зафиксированы уже в 1-й декаде марта. А пик их максимальной активности приходится на май и июнь, в течение которых за помощью обращается наибольшее число пострадавших от присасывания клещей.

«Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита», — подчёркивается в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что иммунизацию предпочтительнее проводить в зимние месяцы или ранней весной, до того как в регионе начался сезон активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из трёх прививок — двух основных (с интервалом от трёх до семи месяцев) и ревакцинации через 9−12 месяцев.

В случае необходимости можно пройти и экстренную иммунизацию, при которой две вакцины вводятся с интервалом один месяц, «но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала весеннего сезона и по сентябрь 2020 года в Красноярском крае было зарегистрировано около 16 тыс. случаев присасывания клещей, в том числе около 3,5 тыс. — среди детей.

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