Эдмонтон, Канада, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей голы забили Коннор Макдэвид (1-я минута), Тайсон Бэрри (14-я), Дарнелл Нурс (34-я), немецкий форвард «Эмонтона» Леон Драйзайтль (39-я, в большинстве), Тайлер Эннис (46-я) и швейцарский нападающий Гаэтан Хас (56-я).

У «Сенаторз» шайбами отметились Тома Шабо (4-я) и Брэди Ткачук (30-я, в большинстве).

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отличился в матче одной результативной передачей, его одноклубники — российские защитник Артём Зуб и форвард Евгений Дадонов — не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, этой четвертая подряд победа «Эдмонтона» в следующем матче клуб 14 марта сыграет с «Ванкувер Кэнакс». «Оттава» потерпела третье подряд поражение и 15 марта встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».