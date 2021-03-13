Калининград, , 09:08 — REGNUM Руководство российского холдинга «Автотор» рассчитывает выпустить первую партию электромобилей до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистами председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

Горбунов рассказал, что «Автотор» готовится запустить производство электромобилей в сотрудничестве с KIA, Hyundai и другими партнёрами. Он добавил, что на базе завода предприятия в Калининградской области создан инжиниринговый центр, который будет заниматься сопровождением новых электромобилей.

Председатель совета директоров «Автотора» отметил, что первая модель электромобиля будет ориентирована на маломобильные группы населения и молодёжь. Он подчеркнул, что опытную партию таких электромобилей рассчитывают произвести на заводе «Автотора» в 2023 году.

Автосборочное предприятие «Автотор» функционирует с 1996 года. В настоящее время на заводе «Автотор» в Калининградской области выпускаются автомобили брендов BMW, KIA и Hyundai.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в «Автоторе» представили планы по наращиванию в 2021 году доли производства автомобилей по полному циклу (включая сварку, окраску и сборку) до 50%.

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