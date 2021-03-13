Сент-Луис, США, , 09:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» В Сент-Луисе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Сент-Луиса» голами отличились Райан О'Райли (26-я минута), также записавший на свой счет в матче одну результативную передачу российский нападающий Владимир Тарасенко (34-я), Зак Сэнфорд (45-я, в большинстве) и Дэвид Перрон (51-я, в большинстве). У «Вегаса» голы забили Марк Стоун (15-я), Джонатан Маршессо (16-я), чешский форвард Томаш Носек (31-я) и Алек Мартинес (52-я)

Победу гостям в овертайме принес гол Райли Смита (63-я, при игре 4×3)

Отметим, этой победой «Вегас» прервал серию из двух подряд поражений и в следующем матче 14 марта снова сыграет с «Сент-Луисом», для которого это третье подряд поражение.