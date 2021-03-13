Луганск, 13 марта 2021, 09:21 — REGNUM Украинские силовики за сутки один раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 13 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.
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Под обстрелом боевиков ВСУ оказался населенный пункт Молодежное, по которому было выпущено шесть мин из миномета калибра 82 мм. Обстрел велся с позиций украинской армии в населенном пункте Катериновка.
На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики не могут быть единым государством, так, как это противоречит условиям Минских соглашений.