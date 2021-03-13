13 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Комаров, , 10:22 — REGNUM В Каслях СКР раскрыл суть претензий к главе отдела полиции по Каслинскому району, а в конце недели, 12 марта, его отправили под домашний арест. Также стало известно о задержании и аресте мэра Троицка Александра Виноградова. Эти и многие другие события недели (8−14 марта) в Челябинской области не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

Челябинск Pawel Maryanov

Новые громкие аресты

О том, что руководство отдела отстранено от работы, ИА REGNUM ранее рассказывало. На текущей неделе стала известна суть претензий. Следователи посчитали, что начальник отдела якобы забирал у подчинённых часть премий, всего не менее 114 тыс. рублей. Полицейскому вменили превышение полномочий и назначили домашний арест до 10 мая.

Об этом: Начальника полиции на Урале арестовали за махинации с премиями

В соцсетях и на форумах мнения по поводу этого дела в основном единодушны. Основная часть граждан считают, что если он виновен, то должен понести наказание. С делом же мэра Троицка Александра Виноградова несколько иначе. Чиновника арестовали 12 марта тоже по обвинению в превышении полномочий и отправили в СИЗО. В СКР посчитали, что в 2019 году чиновник инициировал передачу объектов ЗАО «ТЭК» в ведение ООО «Перспектива», являющегося единой теплоснабжающей организацией. После ареста чиновника администрация города выступила с заявлением, из которого следовало, что мэр, оказывается, спасал горожан от отсутствия отопления и с этой целью «совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям» передал «Перспективе» права по включению оборудования «ТЭК».

Александр Виноградов Chelyabinsk.er.ru

Также читайте: Администрация челябинского Троицка прокомментировала обвинения против мэра

В соцсетях заботу Виноградова о гражданах оценили не все. Нашлись, конечно, те, кто сочувствует ему и жалеет о его аресте. Владимир Е. пишет, что каждый год на День города приезжали разные звёзды. «Разве ещё кто-то такое делал за все время», — отмечает горожанин. Но его доводы разбила Фирая С. «Всё поём и пляшем. Не жизнь в Троицке, а праздник! Только многие бегут от этого праздника туда, где есть работа», — написала женщина.

Владимир Х. отметил, что с момента инкриминируемого Виноградову события прошло уже полтора года, но активность появилась сейчас. «Есть ощущение, что кто-то из местной мафии очень хочет занять место мэра», — считает гражданин. Татьяна И. ответила ему: «Владимир, предчувствие нас не обманывает».

Также граждане жалуются на проблемы с очисткой города от снега, на цены за отопление. Заявление администрации города по поводу ареста высокопоставленного чиновника тоже подверглось критике.

«Заметка от администрации, ну понятно, кто её писал, и опять пытаются нас увести в другую сторону, не надо людей дурачить, хватит! Не мешайте следствию и не навязывайте людям свое заинтересованное мнение», — написала Любовь Ш.

Николай К., можно сказать, подвёл итог обсуждению. Он отметил, что Виноградов в принципе мэр неплохой. Горожанин признал, что и концерты на День города были хорошие, и в городе многое изменилось к лучшему. «Но вот по дорогам большой минус», — резюмировал гражданин.

Отреагировал на произошедшее с Виноградовым и политтехнолог Александр Мельников. На своей странице в Facebookон отметил, что задержание мэра Троицка не повлекло обычной для подобных случаев дружной общественной реакции — возмущения злодеянием и удивления событием. Он связывает это с тем, что силовики давно планомерно подбирались к Виноградову, а суть претензий была примерно прогнозируема.

«Во-вторых, потому что на взгляд со стороны история не выглядит однозначной. Одно дело, когда чиновника ловят за руку на наглом воровстве. Другое — когда речь идет о превышении полномочий возможно даже из благих побуждений», — отметил Мельников.

Сошедший с рельсов трамвай

На уходящей неделе Челябинскую область снова охватила метель. В основном страдал юг региона. Из-за непогоды даже ограничивали движение на двух участках трассы М-5 «Урал». В этот раз, по сравнению с февралём, особых ЧП не возникло. Правда, в Челябинске трамваи ходили с трудом, а один из них даже сошёл с рельсов.

Трамвай Иван Соболев © ИА Красная Весна

Ранее об этом: На Урале из-за метели трамвай сошёл с рельсов

В соцсетях и на форумах граждане традиционно ругали руководство города за заваленные снегом дороги и за перебои с транспортом. А один из граждан пофантазировал на портале 74.ru по поводу метрополитена. «Какое удивительно красивое метро недавно открыли в Челябинске, комфортабельные, современные вагоны домчат нас в любой уголок города-героя, города-труженика! На улице тридцатиградусный мороз, а в метро тепло, светло, сухо, вайфай на всех станциях, всё чисто, красиво, современно, гордость берёт за страну!» — написал гражданин. И некоторые из посетителей ветки его поддержали, развив фантазию.

Отметим, пока перспективы у строительства метрополитена в Челябинске очень мрачные. Первая очередь законсервирована уже много лет, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. В 2020 году тогда новый вице-премьер Марат Хуснуллин прозрачно дал понять, что если метрополитен не перевозит определённое количество пассажиров, то строить его нерентабельно, а до названного им порога рентабельности пока недотягивает даже Екатеринбург, в котором уже есть одна линия метрополитена, правда, и та построенная не до конца. На вторую линию город просит федеральных денег уже больше десяти лет.