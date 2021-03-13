13 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Главной темой в социальных сетях Югры на минувшей неделе стал прорыв на подводном трубопроводе в Нижневартовском районе. Что это было? Каковы причины аварии? Насколько весом ущерб, нанесённый окружающей среде? На эти вопросы ответит солидная межведомственная комиссия. В свою очередь представляем хронологию событий, в которых нашлось место фактам, комментариям, сомнениям и спекуляциям.

Елена Миронова, , 10:03 — REGNUM Главной темой в социальных сетях Югры на минувшей неделе (8−14 марта) стал прорыв на подводном трубопроводе в Нижневартовском районе. Что это было? Каковы причины аварии? Насколько весом ущерб, нанесённый окружающей среде? На эти вопросы ответит авторитетная межведомственная комиссия. В свою очередь представляем хронологию событий, в которых нашлось место фактам, комментариям, сомнениям и спекуляциям.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО Admhmao.ru

В социальных сетях 6 марта 2021 года появилось видео большого пожара под Нижневартовском.

«Что-то горит за городом в районе переправы», — сообщили очевидцы.

Затем в сети появилось видео, на котором был запечатлён мужчина на снегоходе, которому обожгло лицо… на реке.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своём Instagram, что в акватории реки Обь под Нижневартовском произошёл пожар.

«Шестого марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала она.

АО «СибурТюменьГаз» оперативно проинформировало, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием. Ведётся утилизация оставшихся углеводородов через амбары дожига и одновременно организовано опорожнение трубопровода. Рисков для населения и окружающей среды нет, отметили на предприятии.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО Admhmao.ru

Представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале заявил, что, по предварительным расчётам, в аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции лёгких углеводородов (пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо).

«В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — считает Андрей Виль.

Комиссия Ростехнадзора изучит причины возгорания, которое возникло на реке Оби в Югре, добавил представитель Ростехнадзора.

Официальная информация об одном пострадавшем появилась от ГУ МЧС по ХМАО 7 марта. Мужчина получил ожоги лица и шеи, но от госпитализации отказался.

По заявлению начальника главного управления МЧС по ХМАО Сергея Антонова, данное возгорание квалифицируется как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно.

Генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов принял участие в совещании по устранению прорыва продуктопровода, доложив о текущей ситуации.

Генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов «На промысловых дорогах для безопасности людей выставлены дополнительные кордоны, мобильные посты. Такие меры будут действовать в течение ближайших дней. Эпизодически на месте горения мы наблюдаем появление языков огня не более 20 сантиметров. Давление в отсеченном продуктопроводе меньше одной атмосферы. 8 марта мы закончим работу по выжигу остаточного продукта. Рисков для невыполнения работ нет. Бо́льшая часть продуктов из этого участка продуктопровода направлена на сжигание в специально оборудованных амбарах. В течение полутора часов с момента порыва 6-километровый участок продуктопровода был отсечён. В нем находилось около 660 тонн продукта. Нами прорабатывается программа по очистке этой нитки, проведения дефектоскопии с принятием решения о дальнейшем ремонте продуктопровода или выводе его из эксплуатации. Параллельно ведется работа с проектными институтами в части проведения изысканий, проектированию новой нитки продуктопровода».

Руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев доложил, что специалистами отобрано 22 пробы воды на наличие загрязняющих веществ на месте прорыва, выше и ниже по течению Оби. Заборы также произведены в районе Мегиона, Лангепаса, Сургута. На качестве питьевой воды происшествие не отразится, заверил Гуржеев. Кроме того, на расстоянии 15, 100, 500, две тысячи метров от него с подветренной и наветренной стороны произведены пробы атмосферного воздуха, отметил он. Проводятся лабораторные исследования, по результатам которых будут приняты соответствующие решения.

Генеральный директор «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков Admhmao.ru

«По состоянию на 16 часов 10 минут 9 марта открытое горение на поверхности реки Обь продолжается», — сообщила пресс-служба Росрыболовства в Instagram.

Администрации и подразделения по чрезвычайным ситуациям Сургута, Нижневартовского района, Мегиона, Лангепаса, посёлка Зайцева Речка, деревни Вата и села Покура запретили гражданам выходить на лёд Оби до «завершения утилизации углеводородов». Реку патрулирует полиция.

Тем временем в социальных сетях появилось видео о всплывшей мёртвой рыбе в районе Сургута. В ходе проверки информации на месте происшествия была выявлена полынья и рыба в «снулом» виде.

«Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период», — пояснили в рыбоохране Югры.

Сотрудники ведомства сделали заборы образцов рыбы и воды для проведения дальнейшего анализа в лабораториях Росрыболовства.

Вместе с тем руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников на своей странице в Facebook высказал предположение, что утечка газоконденсата на подводном переходе через Обь продуктопровода компании «СибурТюменьГаз» началась на две недели раньше взрыва с последующим пожаром. По его словам, с 18 февраля спектральный анализ космических снимков фиксировал в районе прорыва наличие светлых пятен на льду Оби.

«Это можно интерпретировать так, что утечка широкой фракции легких углеводородов происходила там более чем за две недели до возгорания. При этом датчики падения давления ничего не показывали», — полагает Алексей Книжников.

Также отмечается, что специфической аварию делает лёд. Если бы инцидент произошел летом, газ, поднимаясь со дна, просто бы улетучился. Но зимой лёд не позволил это сделать, что привело к накоплению газа и последующему пожару.

«В настоящее время установлен только факт возгорания 6 марта в результате пропуска газа. Все остальное — гипотезы. Расследование ведет комиссия Ростехнадзора, в которой участвуют технические эксперты компании», — говорится в заявлении «Сибура» от 12 марта.

Ранее сообщалось, что предприятие готово в полном объёме возместить возможный ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе, если он будет установлен по результатам проведённых исследований.

Генеральный директор «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков сообщил на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве ХМАО, что в настоящее время в продуктопроводе поддерживается минимальное давление на уровне 0,2 кг/кв. см. В Нижневартовск прибыла специализированная бригада водолазов. Ведётся подготовка к их работе по изучению подводной части трубы, что будет возможно сразу по получении данных исследований от гидрографов. Аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» приступило к работам по вскрытию трубы в береговой линии для выявления возможного её повреждения.

Уже получены результаты проб, отобранных Роспотребнадзором. Они доказывают отсутствие загрязнения воды в Оби, сообщили в правительстве ХМАО.