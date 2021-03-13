Североморск, Мурманская область, , 09:21 — REGNUM Северный флот (СФ) ВМФ России совместно с Русским географическим обществом (РГО) в июле — августе 2021 года продолжит исследование архипелага Новая Земля. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В ходе комплексной экспедиции на судах СФ «Эльбрус» и «Илья Муромец» планируется пройти путём великих русских исследователей Новой Земли Фёдора Литке, Фёдора Розмыслова, Петра Пахтусова и Рудольфа Самойловича.

«На маршруте предусматривается достаточное количество высадок исследовательских групп для выполнения археологических, биологических, радиоэкологических работ. В обязательном порядке будет проводиться мониторинг состояния объектов природного и культурного наследия Новой Земли», — говорится в сообщении.

Экспедиция 2021 года станет очередным этапом историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди», который СФ и РГО совместно реализуют уже третий год. Отмечается, что к осуществлению проекта в 2021 году подключилось также 12-е Главное управление Минобороны РФ.

Комплексная экспедиция СФ и РГО 2021 года посвящена памяти основателя РГО адмирала Фёдора Литке, который приступил к описанию Новой Земли и Кольского полуострова ещё 200 лет назад — проведя исследования на берегах пролива Маточкин Шар в 1822 и 1823 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ледокол «Илья Муромец» выполняет в Баренцевом море задачи ледокольного и гидрографического обеспечения экспедиции Северного флота и Русского географического общества.

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