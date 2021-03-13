Киев, 13 марта 2021, 09:16 — REGNUM Украина до сих пор не является членом НАТО, так, как членство в НАТО обязывало бы США «вступить в конфликт с ядерной страной — Россией», заявил украинский дипломат Александр Чалый. Об этом он рассказал в эфире украинского канала «Apostrophe TV».
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По словам политика, американская помощь Украине ограничивается стратегическими интересами Соединенных Штатов.
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Напомним, украинская сторона в апреле 2014 года развязала войну против Донбасса, которая продолжается по сей день. Украинские власти, а также средства массовой информации утверждают, что Российская Федерация якобы является участницей военного конфликта в Донбассе, не предоставив никаких доказательств данным утверждениям. Российская Федерация в свою очередь принимает активное участие в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.
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Отметим, с июля 1998 года по май 2004 года Александр Чалый занимал должности первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины, был государственным секретарем по вопросам европейской интеграции — постоянным представителем Украины в Совете Европы, а также — госсекретарем внешнеполитического ведомства Украины по вопросам европейской интеграции.