Киев, , 09:16 — REGNUM Украина до сих пор не является членом НАТО, так, как членство в НАТО обязывало бы США «вступить в конфликт с ядерной страной — Россией», заявил украинский дипломат Александр Чалый. Об этом он рассказал в эфире украинского канала «Apostrophe TV».

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По словам политика, американская помощь Украине ограничивается стратегическими интересами Соединенных Штатов.

«Мы должны понимать одно, Соединенные Штаты помогают Украине не потому, что это благотворительность. Они помогают Украине в тех пределах и в тех границах, которые отвечают стратегическим национальным интересам Соединенных Штатов. Но интересы Соединенных Штатов также имеют ограничения. И их ключевое ограничение — их стратегический интерес, связанный с Украиной в том [чтоб]…не дать быть втянутым из-за украинского конфликта в прямой конфликт с Российской Федерацией, ядерной страной, которая способна… уничтожить [США]…Штаты помогая нам, действуя в рамках своих стратегических интересов. И эти интересы, и ключевой интерес (их безопасность) имеют очень существенное ограничение… Почему мы не члены НАТО и не будем ими в стратегически определенное время? Потому, что членство в НАТО дает обязательство тогда реально помочь и вступить в конфликт с ядерной страной — Россией», — подытожил он.

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Напомним, украинская сторона в апреле 2014 года развязала войну против Донбасса, которая продолжается по сей день. Украинские власти, а также средства массовой информации утверждают, что Российская Федерация якобы является участницей военного конфликта в Донбассе, не предоставив никаких доказательств данным утверждениям. Российская Федерация в свою очередь принимает активное участие в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

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Отметим, с июля 1998 года по май 2004 года Александр Чалый занимал должности первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины, был государственным секретарем по вопросам европейской интеграции — постоянным представителем Украины в Совете Европы, а также — госсекретарем внешнеполитического ведомства Украины по вопросам европейской интеграции.