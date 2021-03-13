Москва, 13 марта, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса завершили установку головного обтекателя на разгонный блок «Фрегат» и кластер из 38 космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космодром «Байконур»

Этот разгонный блок будет использоваться с ракетой-носителем «Союз-2.1а» для вывода на околоземную орбиту южнокорейского спутника CAS500−1 и сопутствующей полезной нагрузки для заказчиков из 18 стран. Установка головного обтекателя стала заключительной операцией в сборке космической головной части.

После проверки электрических соединений космическая головная часть будет перемещена на площадку №31 космодрома для сборки с ракетой-носителем. Запуск назначен на 20 марта 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельевзаявил, что в 2021 году планируется проведение десяти запусков российских ракет «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах зарубежных партнёров.