Вашингтон, , 08:35 — REGNUM В американском аналитическом центре «Атлантический совет» при военном блоке НАТО «разразилась война» из-за статьи, посвященной России. Об этом пишет издание Politico.

Речь идёт о статье, которую написали два старших эксперта «Атлантического совета» Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз. Статья была опубликована на сайте Atlantic Council. В материале сказано, что Вашингтону в отношениях с Москвой не следует слишком много внимания уделять вопросу защиты прав человека, кроме того, демократизация в России, по мнению авторов, совершенно не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США.

После публикации материала ряд научных сотрудников «Атлантического совета» выступили с заявлением о том, что данная статья «не достигает своей цели», а также выразили несогласие с приведенными в ней выводами. некоторые назвали статью «пророссийской».

Утверждается, что статья Эшфорд и Берроуз основана на якобы ложном предположении о том, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека.

Далее один из противников статьи предположил, что она вообще была написана под влиянием пожертвований «Атлантическому совету» от миллиардера Чарльза Коха, который выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран. Однако в «Атлантическом совете» назвали такое мнение совершенно возмутительным, и подчеркнули, что не принимают пожертвования, обязывающие к аналитической деятельности.