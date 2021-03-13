Тюмень, 13 марта, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Самолёт рейса Новосибирск — Москва совершил экстренную посадку в Тюмени. Причиной стал отказ двигателя, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva Самолёт A321 авиакомпании «Сибирь»

Рейс 2514 выполняет авиакомпания «Сибирь» на самолёте А-321. Посадка произошла в 04:22 по местному времени на запасном аэродроме. В 10:07 рейс был продолжен.

На борту находятся 197 пассажиров, в том числе семеро детей.