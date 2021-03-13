Белгород, , 08:21 — REGNUM Второкурсница Белгородского ГАУ имени В.Я.Горина, будущий ветеринар Лариса Юденко в этом году впервые принимает участие в олимпиаде студентов «Я — профессионал». Благодаря крепкой университетской подготовке и постоянной практике у девушки есть все шансы на победу. Лариса рассказала журналистам, как профессиональные знания помогают ей в повседневной жизни с девятью домашними животными.

Лариса Юденко © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Лариса, расскажите, когда Вы впервые поняли, что хотели бы посвятить себя профессии ветеринара?

Я прекрасно помню день, когда заявила маме, что хочу стать ветеринаром. Тогда мне было семь лет, и мы были на экскурсии в зоопарке. Увидев боль в глазах животных, я осознала, что хочу помогать им. С тех пор я иду к своей цели! Я очень благодарна своей маме за то, что она сразу объяснила, насколько это сложная профессия. Она всегда поддерживала и помогала осуществить мою мечту.

Есть ли у Вас какой-то практический опыт в профессии?

Сейчас я являюсь ассистентом врачей в клинике. За время учебы я также успела поработать с крупным рогатым скотом в одном из хозяйств Белгородской области, получила небольшой опыт работы с лошадьми. При нашем университете работает Центр инновационной ветеринарной медицины. Также при нем действует Школа ассистентов ветеринарного врача от нашего факультета. В течение первого курса я проходила практику в этой школе, а на второй год обучения уже стала организатором.

Для студентов такие школы — отличная возможность получить дополнительные практические навыки работы с животными, пообщаться с их владельцами, приобрести опыт работы с современным оборудованием, применяемом в ветеринарии. Студенты принимают участие в ультразвуковой и рентген-диагностике, эндоскопии животных и даже ассистируют при хирургических вмешательствах.

Вы не только практикуетесь, но и активно пробуете свои силы в различных олимпиадах и соревнованиях. Как развивался Ваш интерес к ним?

Меня всегда привлекали интеллектуальные конкурсы. В школе я с удовольствием участвовала в олимпиадах по биологии и различных командных состязаниях. Обучаясь в университете, я продолжила участвовать олимпиадах по своему профилю обучения, в том числе в конкурсе профессионального мастерства World Skills Russia в секции «Ветеринария». Я была слушателем и участником многих семинаров, проектных конкурсов, поучаствовала в ежегодной конференции молодых ученых-химиков «У.М.Н.И.К.». Также мне удавалось заниматься научной деятельностью и практиковаться в ветеринарной клинике.

На одной из лекций преподаватели предложили всем студентам проверить знания, полученные за период обучения, поучаствовав в олимпиаде «Я — профессионал». Меня сразу заинтересовало это объявление, и в тот же день я зарегистрировалась.

Сейчас Вы учитесь только на втором курсе, но успешно выполнили задания отборочного этапа «Я — профи», предназначенные для старшекурсников. Было ли Вам сложно?

Многие вопросы оказались сложнее, чем я могла представить. Но мне помогли университетские знания — благодаря им я смогла ответить на большинство заданий. В моём вузе студентам предоставляют обширную базу, опираясь на которую, можно самостоятельно разобраться в наиболее сложных аспектах профессии. К тому же я дополнительно занималась подготовкой к олимпиаде, так как не хотела подвести университет низким результатом. Участвовать в «Я — профи» было непросто, но очень интересно. Сейчас я готовлюсь к заключительному этапу, в свободное время захожу на сайт олимпиады и изучаю размещённые материалы, смотрю мастер-классы. Также я практикуюсь в ветеринарной клинике при нашем университете. Желанным результатом в этом сезоне для меня является победа. Но моя главная цель — проверить знания и приобрести опыт участия в таком крупном проекте.

Что, на Ваш взгляд, самое сложное в работе ветеринара?

Одна из главных трудностей для ветеринаров — то, что наши пациенты не могут напрямую сказать, где и что у них болит. Все данные мы получаем от владельцев животных, а они часто забывают или даже пытаются скрыть важные детали, приметы болезни. Также размерный диапазон наших пациентов очень велик. Мы достаточно часто встречаемых хомячков, которые весят примерно 30 граммов. И наряду с ними лечим крупных собак, вес которых спокойно может превышать вес врача в 1,5−2 раза.

Будни ветеринара действительно непростые и энергозатратные! Расскажите, как Вам удается переключиться и отдохнуть?

Я считаю, что хобби — необходимый человеку способ отвлечься от повседневной рутины и снять напряжение после работы. Мне нравится слушать музыку и смотреть фильмы, хотя бывает сложно найти свободное время для этого. Трудно выделить определённые жанры в музыке, но произведения Рихарда Круспе и Петера Тэгтгрена меня очень вдохновляют. Если говорить про кино, я предпочитаю работы Тарантино, Гая Ричи, Питера Джексона и некоторые работы Джима Джармуша.

Сколько у Вас домашних животных? Расскажите, как помогает Ваша профессия заботиться о них?

На данный момент у меня шесть котов и три собаки. Все животные были подобраны с улицы или взяты из приюта. Учеба на ветеринара очень помогает справляться с таким зверинцем. Все необходимые гигиенические и профилактические процедуры я могу выполнять самостоятельно. Мои собаки не боятся различных манипуляций и являются донорами крови, на их счету уже пять спасенных собак!

А чем Вы бы хотели заниматься в будущем? Возможно, уже появились конкретные планы?

Своё будущее я хочу связать с ветеринарией — любимое дело помогает работать продуктивно и идти к покорению новых вершин. Мне предстоит определиться с профилем профессии, но на принятие этого решения у меня ещё есть пара лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.