Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 936. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 509 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 737 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 660 больных. На амбулаторном лечении находятся 585 человек, наблюдается 123 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 32 954 (+135) человека.

В реанимации остаются 82 пациента в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 37 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 65,2% — из 1013 перепрофилированных коек занято 660.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки было зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем было выявлено к 11 марта.

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