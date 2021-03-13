Киев, , 08:37 — REGNUM Об истощении санкционной политики Запада и Украины против России заявил украинский дипломат Александр Чалый. Об этом он рассказал в эфире украинского канала «Apostrophe TV».

«Возможности и санкционной политики, и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения. В дальнейшем мне кажется мы вряд ли сможем (мир западный и Украина) найти инструменты какие-то дополнительные, которые смогут только за счет давления, за счет силы, принудить Россию к миру», — пояснил он.

По слова Чалого, если Российскую Федерацию принудят к миру под давлением, то это якобы будет означать потерю ею статуса великой державы.

«Если она (Россия — ИА REGNUM) к миру будет под давлением приведена, это будет означать, что Россия будет утрачивать статус великой державы… Она (Россия — ИА REGNUM) может пойти на компромисс, если… сейчас, будет предложен новый концептуальный подход более широкий, более общий, какой будет европейская безопасность после урегулирования на Донбассе и какое место в этой системе будет России, Украины… и НАТО в данном случае и Европейского Союза. Вот в таком более общем контексте мне кажется можно будет достичь адаптации Минских соглашений к потребностям Украины. Просто так я не вижу мотивации, почему Россия должна изменить свою позицию», — подытожил он.

Отметим, с июля 1998 по май 2004 года Александр Чалый занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, государственного секретаря по вопросам европейской интеграции — постоянного представителя Украины в Совете Европы, госсекретаря министерства иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Напомним, в апреле 2014 года Украина развязала войну против Донбасса, которая длится по сей день. Официальный Киев неоднократно и безосновательно обвинял Российскую Федерацию в том, что она якобы является участницей конфликта в Донбассе.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости предпринять радикальные шаги в отношении Российской Федерации.

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