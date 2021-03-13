Киев, 13 марта 2021, 08:37 — REGNUM Об истощении санкционной политики Запада и Украины против России заявил украинский дипломат Александр Чалый. Об этом он рассказал в эфире украинского канала «Apostrophe TV».
По слова Чалого, если Российскую Федерацию принудят к миру под давлением, то это якобы будет означать потерю ею статуса великой державы.
Отметим, с июля 1998 по май 2004 года Александр Чалый занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, государственного секретаря по вопросам европейской интеграции — постоянного представителя Украины в Совете Европы, госсекретаря министерства иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.
Напомним, в апреле 2014 года Украина развязала войну против Донбасса, которая длится по сей день. Официальный Киев неоднократно и безосновательно обвинял Российскую Федерацию в том, что она якобы является участницей конфликта в Донбассе.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости предпринять радикальные шаги в отношении Российской Федерации.
Читайте также: Кравчук заявил о радикальных шагах по отношению к России