Аугсбург, Германия, , 08:37 — REGNUM Футбольный клуб из Мёнхенгладбаха «Боруссия» проиграл команде «Аугсбург» в матче 25-го тура чемпионата Германии. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «WWK-Арена» в Аугсбурге и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе «Аугсбурга» голы забили швейцарский полузащитник Рубен Варгас (52-я минута), хавбек Марко Рихтер (76-я) и полузащитник Андре Хан (89-я).

Единственный гол мёнхенгладбахской «Боруссии» на счету хавбека Флориана Нойхауса (68-я).

Отметим, это четвертое подряд поражение мёнхенгладбахского клуба и шестая подряд встреча без выигрыша, клуб находится на десятом месте турнирной таблицы Бундеслиги с 33 очками. У «Аугсбурга» 29 очков и тринадцатое место.