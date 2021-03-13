Нью-Дели, , 08:13 — REGNUM Тайваньский поставщик Foxconn перенесёт часть производства для американской компании Apple из Китая в Индию. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, производство смартфонов iPhone 12 будет запущено в штате Тамилнад на юге Индии. В настоящее время там уже производятся более старые смартфоны Apple, однако сборка флагманских устройств будет запущена за пределами Китая впервые. Сообщается, что в Индию будет перемещено 7−10% от собираемых в Китае смартфонов.

Foxconn является основным производителем смартфонов, планшетов и компьютеров Apple. Большая часть производственных мощностей Foxconn сосредоточена в Китае. После обострения китайско-американской торговой войны Foxconn начала перемещать часть производство в Индию, Вьетнам и другие страны.

В мае 2020 года индийская газета The Economic Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Индию из Китая будет перемещено около 20% производства смартфонов Apple.

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