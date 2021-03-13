Красноярск, , 08:07 — REGNUM В Красноярске при получении взятки задержали начальника Центрального района. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее о задержании с поличным при получении полумиллионной взятки начальника красноярского отдела полиции №1 полковника Юрия Островского сообщил региональный Telegram-канал «Борус».

Позднее факт задержания полицейского руководителя подтвердили в региональном управлении СК, пообещав позже сообщить подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу одного из отделов регионального Министерства лесного комплекса, подозреваемую в получении крупной взятки.

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