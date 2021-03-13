Сент-Пол, США, , 08:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе «Миннесоты» голами отметились оформивший в матче хет-трик российский форвард клуба Кирилл Капризов (46-я, 49-я и 60-я минута), для которого это первый хет-трик в его карьере в НХЛ, и шведский защитник Юнас Бродин (60-я, в пустые ворота).

Отметим, это третья подряд победа «Миннесоты», в следующем матче команда 14 марта снова сыграет с «Аризоной», для которой это третье подряд поражение.