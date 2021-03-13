Братислава, 13 марта, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Заявление об отставке министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи, уволившегося из-за разногласий политических сил по поводу российской вакцины «Спутник V», приняла словацкий президент Зузана Чапутова. Об этом 12 марта передал телеканал TA3.

Prezident.sk Эдуард Гегер и Зузана Чапутова

Решение главы минздрава было связано с его распоряжением одобрить применение препарата в республике. Этот шаг не понравился представителям правых партий в правящей парламентской коалиции, и они выдвинули ультиматум об увольнении министра главе правительства Словакии Игору Матовичу, который также выступает за использование «Спутника V» в стране.

Чапутова выразила благодарность Крайчи за работу на посту министра и назначила временно исполняющим обязанности главы ведомства руководителя словацкого минфина Эдуарда Гегера.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Игорь Матович заявил, что его Словакия не будет отказываться от вакцины «Спутник V» и не собирается возвращать полученную партию препарата в РФ. 11 марта Марек Крайчи объявил о своей отставке с должности словацкого министра здравоохранения.