Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM Представители ветеранских организаций, историки, архитекторы и другие эксперты потребовали от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова вернуть городу Краснознамённую группу с орденом Ленина. Соответствующее обращение передано в мэрию городским комитетом «В защиту исторического достоинства».

Краснознамённая группа с орденом Ленина Rossaprimavera.ru

Среди подписантов — председатели ключевых ветеранских организаций Свердловской области Юрий Судаков и Юрий Кравченко, глава Екатеринбургского городского общественного объединения ветеранов Фёдор Ледерер, глава регионального «Союза десантников», руководитель свердловского отделения Юнармии Евгений Тетерин, председатель Российского Союза ветеранов Афганистана по Свердловской области, депутат Законодательного собрания региона Виктор Бабенко.

Также обращение поддержали руководитель свердловского отделения «Российского союза молодежи» Елена Зверева, главы основных организаций поискового движения в Екатеринбурге Татьяна Хардина и Елена Скуратова, глава Свердловского госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Подписи ветеранов и экспертов Комитет «В защиту исторического достоинства»

За возвращение памятника выступили представители экспертного сообщества — архитекторы Сергей Санок, Сергей Токарев, Елена Двойникова, Ольга Горнева; историки Александр Богатырев, Иван Попп, Евгений Лядов; культурологи Евгений Фатеев, Георгий Цеплаков и другие.

«Считаем, что памятник вкладу свердловчан в Победу должен быть как можно скорее возвращён на плотину городского пруда», — указано в коллективном обращении. Его копия также передана губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Со стороны гражданского комитета также ответили мэру Орлову на его заявление о том, что для возвращения памятника требуется общественное обсуждение.

Комитет «В защиту исторического достоинства»

«Сообщаем, что широкое общественное обсуждение уже произошло, и горожане считают необходимым возвращение Краснознаменной группы с орденом Ленина на Плотинку», — написали в комитете. Свидетельство этому — как данные подписи, так и последние опросы в СМИ, согласно которым, от 60% до 90% горожан — за то, чтобы вернуть символ Победы.

Отметим, что подписанты выразили поддержку Почётному гражданину города, узнику фашистских лагерей Семёна Спектора, который ранее потребовал от мэра Екатеринбурга сдержать обещание.

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Семён Исаакович Спектор

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознаменную группу с орденом Ленина подарили городу за вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. В 2013 году городские власти снесли памятник. Позже экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал вернуть композицию, но новый глава Алексей Орлов заявил, что нужно вновь обсудить этот вопросы.

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