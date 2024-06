Вашингтон, 13 марта, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи (FCC, США) определила пять компаний из Китая, которые представляют угрозу национальной безопасности в соответствии с законом, направленным на защиту сетей связи. Об этом 13 марта сообщает агентство Reuters.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Эмблема Huawei

В число «представляющих угрозу» вошли Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co.

В американской комиссии заявили, названные компании подпадают под действие закона, поскольку являются производителями телекоммуникационного оборудования и услуг, «которые представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».

Напомним, в феврале 2021 года Huawei уже обжаловала предыдущее решение FCC, в соответствии с которым была признана «представляющей угрозу». Новое решение в компании комментировать отказались.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co в своём комментарии для прессы объявила решение американской комиссии незаконным и отметила, что «взвешивает все варианты того, как лучше всего преодолеть конфликт».

