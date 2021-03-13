Станислав Тарасов, 13 марта 2021, 09:10 — REGNUM Как сообщила пресс-служба президента России, Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Прошло четыре месяца со дня подписания 9 ноября 2020 года мирного трехстороннего соглашения, прекратившего вторую карабахскую войну. И главный итог, зафиксированный Кремлем: «Режим прекращения огня, неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной».
Теперь дело за практической реализацией достигнутых при посредничестве России договоренностей по Нагорному Карабаху. На этом направлении действуют созданные после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России 11 января 2021 года рабочие группы, которую возглавляют вице-премьеры трех стран. Они проводят заседания, где обсуждают ход разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Алиева на XIV саммите Организации экономического сотрудничества о том, что «новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана — Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны — Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией», напомнила, что «главная задача трехсторонней рабочей группы — это реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе». Она указала, что Москва «рассчитывает, что такая же нацеленность на позитив и поиск приемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении».
Действительно, в Москве, Ереване и Баку компетентные органы приступили к инвентаризации международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами, по вопросам осуществления перевозок в регионе и обеспечения соответствующего контроля за ними. Как сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук, такая рекомендация профильным ведомствам была дана по итогам завершившегося в Москве третьего заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. Это понимает и Алиев, когда призывает «соседние страны активно включаться в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в регионе». Но его игра только на «нахичеванской гитаре» сбивает настрой всего геополитического оркестра. Понятно, что переход от войны к мирному сосуществования всегда и везде процесс сложный. Для того, чтобы конфликтующие стороны перешли к конструктивному сотрудничеству, необходимо избавляться от психологического состояния конфронтации. В Баку должны понимать, что переход к долгосрочному миру требует отказа от прежней информационной войны и поисков выхода на диалог с Ереваном, без чего реализация пунктов мирного соглашения по части разблокирования коммуникаций в регионе представляется проблемной.
Тем более что в Армении и так тяжело переживаются итоги карабахской войны. Республика оказалась в жестком политическом кризисе, что затрудняет принятие практических решений. Да и Азербайджану предстоит восстановление из руин вернувшихся под его контроль районов, на что необходимы немалые средства и историческое время. Помимо того, необходима и новая дипломатия. Известно заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о статусе Нагорного Карабаха. По его мнению, этот вопрос «лучше отодвинуть на будущее, а не обсуждать сейчас». Потому что «любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд, и сейчас это сделать невозможно». Кстати, Медведев не случайно напомнил, что «Армения ведь не признавала независимость Карабаха, и об этом почему-то как-то забывают». Тем не менее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в интервью информационному агентству «Аль-Арабия» заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается в повестке дня, так как он не затронут в мирном соглашении 9 ноября 2020 года, и связывает возобновление переговорного процесса с Минской группой ОБСЕ, которая, кстати, хранит по этому поводу пока молчание. Скорее всего, связано это с тем, что сопредседатели понимают, что введение на данном этапе переговорной конструкции по статусу Нагорного Карабаха затруднит реализацию договоренностей по выполнению позиций мирного соглашения.
Другое дело, что все понимают: со временем нужно будет переходить к мирным соглашениям иного типа и содержания, для чего должны появиться соответствующие политические и иные условия, когда вопрос о статусе Нагорного Карабаха не будет таким «остро чувствительным». До этого еще очень далеко. Но как бы то ни было, мирное соглашение 9 ноября 2020 года принципиальным образом изменило геополитическую ситуацию в Закавказье, как и горизонты планирования дальнейших действий со стороны внешних игроков и самих непосредственных участников конфликта. Реально подведена черта под тем, что происходило в сентябре — ноябре прошлого года, обозначен сценарий действий по экономическому развитию региона, реализации инфраструктурных проектов. Потенциально это должно, конечно, не сразу, привести к изменению настроений политиков и общества в Азербайджане и Армении, выстроить новый облик всего региона. Правда, так не считает глава МИД Армении Айвазян, заявляя, что «агрессия, развязанная Азербайджаном, не создает основу для разрешения конфликта и не дает возможность для регионального сотрудничества». Но такая позиция ни к чему хорошему сейчас не приведет. Пусть и в усеченном виде, но Нагорный Карабах продолжает существовать, решение его дальнейшей судьбы еще впереди. После войны, унесшей тысячи жизней, необходимо смотреть в будущее и думать о том, как сделать Нагорный Карабах зоной мира и процветания.