13 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:10 — REGNUM Как сообщила пресс-служба президента России, Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Прошло четыре месяца со дня подписания 9 ноября 2020 года мирного трехстороннего соглашения, прекратившего вторую карабахскую войну. И главный итог, зафиксированный Кремлем: «Режим прекращения огня, неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь дело за практической реализацией достигнутых при посредничестве России договоренностей по Нагорному Карабаху. На этом направлении действуют созданные после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России 11 января 2021 года рабочие группы, которую возглавляют вице-премьеры трех стран. Они проводят заседания, где обсуждают ход разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Алиева на XIV саммите Организации экономического сотрудничества о том, что «новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана — Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны — Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией», напомнила, что «главная задача трехсторонней рабочей группы — это реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе». Она указала, что Москва «рассчитывает, что такая же нацеленность на позитив и поиск приемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении».

Владимир Путин, Ильхам Аиев и Никол Пашинян во время встречи в Москве Kremlin.ru

Действительно, в Москве, Ереване и Баку компетентные органы приступили к инвентаризации международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами, по вопросам осуществления перевозок в регионе и обеспечения соответствующего контроля за ними. Как сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук, такая рекомендация профильным ведомствам была дана по итогам завершившегося в Москве третьего заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. Это понимает и Алиев, когда призывает «соседние страны активно включаться в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в регионе». Но его игра только на «нахичеванской гитаре» сбивает настрой всего геополитического оркестра. Понятно, что переход от войны к мирному сосуществования всегда и везде процесс сложный. Для того, чтобы конфликтующие стороны перешли к конструктивному сотрудничеству, необходимо избавляться от психологического состояния конфронтации. В Баку должны понимать, что переход к долгосрочному миру требует отказа от прежней информационной войны и поисков выхода на диалог с Ереваном, без чего реализация пунктов мирного соглашения по части разблокирования коммуникаций в регионе представляется проблемной.

Тем более что в Армении и так тяжело переживаются итоги карабахской войны. Республика оказалась в жестком политическом кризисе, что затрудняет принятие практических решений. Да и Азербайджану предстоит восстановление из руин вернувшихся под его контроль районов, на что необходимы немалые средства и историческое время. Помимо того, необходима и новая дипломатия. Известно заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о статусе Нагорного Карабаха. По его мнению, этот вопрос «лучше отодвинуть на будущее, а не обсуждать сейчас». Потому что «любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд, и сейчас это сделать невозможно». Кстати, Медведев не случайно напомнил, что «Армения ведь не признавала независимость Карабаха, и об этом почему-то как-то забывают». Тем не менее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в интервью информационному агентству «Аль-Арабия» заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается в повестке дня, так как он не затронут в мирном соглашении 9 ноября 2020 года, и связывает возобновление переговорного процесса с Минской группой ОБСЕ, которая, кстати, хранит по этому поводу пока молчание. Скорее всего, связано это с тем, что сопредседатели понимают, что введение на данном этапе переговорной конструкции по статусу Нагорного Карабаха затруднит реализацию договоренностей по выполнению позиций мирного соглашения.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

Другое дело, что все понимают: со временем нужно будет переходить к мирным соглашениям иного типа и содержания, для чего должны появиться соответствующие политические и иные условия, когда вопрос о статусе Нагорного Карабаха не будет таким «остро чувствительным». До этого еще очень далеко. Но как бы то ни было, мирное соглашение 9 ноября 2020 года принципиальным образом изменило геополитическую ситуацию в Закавказье, как и горизонты планирования дальнейших действий со стороны внешних игроков и самих непосредственных участников конфликта. Реально подведена черта под тем, что происходило в сентябре — ноябре прошлого года, обозначен сценарий действий по экономическому развитию региона, реализации инфраструктурных проектов. Потенциально это должно, конечно, не сразу, привести к изменению настроений политиков и общества в Азербайджане и Армении, выстроить новый облик всего региона. Правда, так не считает глава МИД Армении Айвазян, заявляя, что «агрессия, развязанная Азербайджаном, не создает основу для разрешения конфликта и не дает возможность для регионального сотрудничества». Но такая позиция ни к чему хорошему сейчас не приведет. Пусть и в усеченном виде, но Нагорный Карабах продолжает существовать, решение его дальнейшей судьбы еще впереди. После войны, унесшей тысячи жизней, необходимо смотреть в будущее и думать о том, как сделать Нагорный Карабах зоной мира и процветания.