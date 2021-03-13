с. Улёты, , 08:03 — REGNUM В селе Николаевском Улётовского района Забайкальского края при пожаре в частном жилом доме погибли два пенсионера — мужчина и женщина. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Николаевском поступило в дежурную часть в 06:39 по местному времени.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (в 06:41) дом был полностью объят пламенем… Со слов соседей, в доме находились два человека. Первый погибший — женщина 1937 года рождения, была обнаружена в ходе тушения в 06:43», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар, полностью уничтоживший жилой дом площадью 48 кв. метров «в связи с поздним сообщением», полностью ликвидирован в 07:07.

При разборе сгоревших конструкций, в 08:23, был обнаружен второй погибший — мужчина 1936 года рождения.

В тушении пожара было задействовано семь человек и три единицы техники. По предварительной версии причиной возгорания является неисправность отопительной печи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае утром 13 марта возник пожар в Доме культуры в селе Ленск Шушенского района.

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