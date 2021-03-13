Париж, , 07:48 — REGNUM Победителем национальной кинопремии Франции «Сезар» 2021 года признан фильм «Счастливо оставаться» режиссёра Альбера Дюпонтеля. Об этом сообщается на сайте премии.

Фильм Дюпонтеля посвящён Терри Джонсу, члену комедийной группы Монти Пайтон. «Счастливо оставаться» получил главный приз премии, а также был удостоен награды в категориях «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшие декорации».

Лучшим документальным фильмом признана картина «Маленькая девочка» Себастьена Лифшица. Эта работа также удостоена награды за лучший звук и монтаж.

Премию за лучшую мужскую роль получил Сами Буаджила за работу в фильме «Сын». Лучшей актрисой года по версии премии «Сезар» признана Лор Калями за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте были объявлены лауреаты национальной кинопремии Испании «Гояй». Главный приз получила картина «Девочки» режиссёра Пилар Паломеро.

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