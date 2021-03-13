Нью-Йорк, США, , 07:48 — REGNUM Россия не стала поддерживать резолюцию об увеличении контингента ООН в Центральноафриканской республике (ЦАР), воздержавшись при голосовании за документ, следует из распространённого 12 марта заявления российской стороны.

Причиной, по которой Россия воздержалась, стал отказ западных коллег от руководящих принципов ООН по гуманитарной помощи и размыванию строгости параметров гуманитарного содействия.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Кроме того, российская сторона настаивает на том, что работа миссии ООН в ЦАР должна тесно координироваться с местными властями и прислушиваться к мнению центральноафриканцев.

Напомним, 12 марта Совбез ООН принял резолюцию об увеличении контингента в ЦАР более чем на 3,6 тысячи человек. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.

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