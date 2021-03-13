Сан-Паулу, Бразилия, , 07:47 — REGNUM Учащихся школ в бразильском городе Сан-Паулу перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава города Бруну Ковас в ходе пресс-конференции.

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«Это необходимая мера для борьбы с распространением вируса», — заявил он.

По его словам, школьники будут учиться дистанционно с 17 марта по 5 апреля. Таким образом, мэр Сан-Паулу принял более жесткие меры, нежели правительство одноименного штата. Губернатор штата предоставила школам возможность самостоятельно принимать решение о переводе учащихся на дистанционный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 марта Бразилия вновь вышла на второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. В республике с начала пандемии выявили более 11,3 млн инфицированных.

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