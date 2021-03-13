София, , 07:41 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции в Болгарии препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca приостановлена решением болгарского премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба правительства республики.

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Отмечается, что прививочная кампания возобновится после получения письменного подтверждения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.

Решение главы правительства связывают со смертью 57-летней жительницы Болгарии в ночь с 11 на 12 марта, которой за несколько часов до этого поставили прививку указанным препаратом. При этом было установлено, что женщина умерла от острой сердечной недостаточности, развившейся из-за хронических заболеваний, а связь между ее смертью и введением вакцины доказать не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта власти Демократической Республики Конго решили отложить массовую вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

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