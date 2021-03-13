Шушенский район, Красноярский край, , 07:43 — REGNUM В Красноярском крае утром 13 марта возник пожар в Доме культуры в селе Ленск Шушенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 03:58 по местному времени. Прибывшие на место в 04:18 пожарные расчёты обнаружили, что деревянное здание клуба полностью охвачено огнём на площади 220 кв. метров.

В 06:40 пожар был локализован. В 08:48 — ликвидировано открытое горение.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются. Всего в тушении огня задействовано 18 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елизовском районе Камчатского края потушили пожар в одноэтажной деревянной бане.

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