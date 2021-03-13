Киев, , 07:50 — REGNUM Об утверждении государственной стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, видеозапись которого была опубликована 12 марта на канале офиса украинского президента в видеохостинге YouTube.

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По словам Зеленского стратегия должна была быть утверждена еще в 2014 году.

«Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме», — сказал он.

По словам украинского лидера, когда речь идет о «деоккупации», логично разобраться, «кто и как создал условия для оккупации»?

«И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений», — подчеркнул он.

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Лидер Украины также отметил, что это не полный перечень шагов, которые украинское государство предприняло в последнее время и «не окончательный список мероприятий», которые будут предприняты Киевом в недалеком будущем.

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Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года в результате проведенного на полуострове референдума. Этому предшествовали массовые беспорядки в Киеве и других украинских городах, которые начались в ноябре 2013 года и завершились 22 февраля 2014 года государственным переворотом. Результатом переворота также стало бегство с Украины законно избранного президента Украины Виктора Януковича, а затем — война в Донбассе.