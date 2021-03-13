Бразилиа, , 07:22 — REGNUM Регистрацию в Бразилии вакцины от коронавирусной инфекции, созданной совместно Оксфордским университетом и британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, одобрило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

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При этом указанный препарат уже больше месяца применяется на территории страны в связи с предоставленным Anvisa соответствующим экстренным разрешением. В агентстве подчеркнули особую важность регистрации для скорого начала производства вакцины в Бразилии на базе научно-исследовательского объединения им. Освальдо Круза (Fiocruz).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта бразильские власти подписали контракт о поставке в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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