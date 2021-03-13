Москва, , 07:20 — REGNUM Высота орбиты Международной космической станции увеличена на 0,45 км 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Коррекция орбиты проводилась с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», состыкованного со станцией. Операция прошла в штатном режиме, после коррекции высота орбиты станции составляет 419,7 км.

Высота орбиты МКС изменялась с целью создания баллистических условий перед запуском российского пилотируемого корабля «Союз МС-18». Планируется, что он будет запущен к орбитальной станции в апреле 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Роскосмосе объявили, что в состав экипажа корабля «Союз МС-18» по просьбе американской стороны включён астронавт США Марк Ванде Хай.

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