Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Ряд представителей руководства в министерстве обороны США считают вывод американского военного континента из Афганистана к 1 мая опасным, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, в Пентагоне считают, что преждевременный вывод американских войск может спровоцировать гражданскую войну в Афганистане. Это, по их мнению, усугубит ситуацию с правами человека и может привести к террористическим актам против представителей США и союзнических стран. При этом в ведомстве сомневаются, что в такие сроки возможно безопасно провести вывод войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США не приняли решений по дальнейшей политики в отношении Афганистана. При этом в Вашингтоне ожидают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнит взятые на себя обязательства.

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