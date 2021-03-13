Нью-Йорк, США, , 07:22 — REGNUM Губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо в неподобающем поведении обвинили ещё две женщины — журналистка и бывшая сотрудница. Об этом говорится в материалах, опубликованных в New York Magazine.

По свидетельству журналистки Джессики Бэйкман, ранее регулярно освещавшей деятельность администрации штата, Куомо неоднократно «допускал навязчивые прикосновения» как к ней, так и к её коллегам. Это, отмечает Бэйкман, было для неё «крайне некомфортно».

В другом материале издания приводится свидетельство другой женщины, имя которой не называется, которая также обвинила губернатора в навязчивых прикосновениях и неуместных расспросах во время её работы в администрации. По её мнению, Куомо осознанно вводил подчинённых ему женщин в состояние дискомфорта.

Напомним, до настоящего момента в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении губернатора штата Нью-Йорк обвинили уже не менее шести женщин. В настоящее время в законодательном собрании штата идёт разбирательство о возможном лишении Куомо губернаторских полномочий. Куомо все обвинения в свой адрес отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 59 законодателей США потребовала от губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Коумо уйти в отставку на фоне предъявленных ему обвинений в домогательствах от своей бывшей помощницы.

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