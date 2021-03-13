Москва, , 06:59 — REGNUM Размер дополнительных выплат к пенсиям лётчиков и шахтёров зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год, говорится в проекте постановления правительства России, подготовленном Минтрудом РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления носит технический характер», — пояснили в ведомстве «Российской газете».

В Минтруде предложили утвердить показатель за 2020 год (индекс дополнительной выплаты) в размере 1,06, поскольку темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год составил 106 процентов.

Постановление касается работников организаций угольной промышленности со стажем не менее 20 лет и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 20 лет.

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